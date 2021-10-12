Постановление руководителя городского управления Роспотребнадзора Башкетовой опубликовано на сайте ведомства во вторник.

Речь идет о работниках в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг, ЖКХ, культуры, досуга, в том числе курьеров и сотрудников сферы услуг размещения туристов. В этом же списке работники органов власти, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Согласно постановлению, в срок до 15 ноября 2021 года необходимо обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 декабря — вторым компонентом.

В преамбуле постановления Башкетова отмечает, что ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшается, очередной подъем заболеваемости отмечается с 6 сентября 2021 года. "Еженедельные темпы прироста в последние пять недель составляют от 10 до 27%. Прирост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. Количество госпитализированных за прошедшую, 40 неделю увеличилось на 18%", — говорится в постановлении.