По его словам, ежедневный прирост числа заболевших COVID-19 увеличился со 150 новых случаев в середине сентября до 250-260 — в начале октября.

Глава региона отметил, что вход в кафе, музеи, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны и другие общественные места с 15 октября будет возможен только при наличии электронного сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

Также с 15 октября кафе и рестораны, не имеющие паспорта коллективного иммунитета, смогут работать с 6 утра до часу ночи. Исключение составят объекты дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовые предприятий. "Чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, теперь необходимо, чтобы было привито не 60 процентов сотрудников, а 80", — написал Парфенчиков.

Массовые мероприятия будут доступны гражданам при предоставлении одного из указанных документов. Количество их участников в помещениях может достигать 50 человек и более, на открытом воздухе — 100 и более. До 25 октября приостановлено проведение массовых мероприятий в Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Калевальском районах и в Костомукше.

Также QR-код должны будут предоставлять гости республики при заселении в гостиницы.

Кроме того, до 25 октября приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания. С 1 ноября за медицинской помощью в поликлиники, ФАПы и больницы граждане могут обратиться только при предъявлении цифрового сертификата или справки о прохождении вакцинации, справки о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании либо отрицательного ПЦР-теста. Для оказания скорой и неотложной помощи эти документы не требуются.

"Подростки в возрасте до 14 лет включительно могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых", — добавил глава региона.