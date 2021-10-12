Она пояснила, что после закрытия авиасообщения с Турцией в апреле 2021 года из-за скачка заболеваемости коронавирусом получала много негативных сообщений от туристов и турагентов, недовольных введением ограничений.

«Было очень много недоверия: вот вы закрыли, откройте, вы неправду говорите, в недрах Ростуризма действует тайный совет, который хочет что-то ограничить, чтобы люди не могли ездить за границу. Я хочу сказать, что да, безусловно, одним из приоритетных направлений работы Ростуризма является развитие внутреннего туризма. Мы живем в шикарной стране, фантастически красивой. Мы будем работать над тем, чтобы возможности для отдыха расширялись и было больше конкурентоспособных продуктов по соотношению цена-качество. Это один из ключевых фокусов нашей работы. Но никогда мы не планировали, не планируем сейчас и, пока я возглавляю это ведомство, не будем планировать развивать внутренний туризм за счет того, чтобы вводить какие-то искусственные ограничения.», — сказала Догузова, выступая в Анталье на конференции для турагентств в рамках проведения ежегодной премии Starway, организуемой туроператором Сoral Travel.

Она заверила, что Ростуризм будет усиленно развивать внутренний туризм, но не будет предпринимать попыток искусственно ограничить выезд.

«Это было бы странно, если не сказать более резкое слово. У людей должен быть выбор, и нам нужно много работать, чтобы наши внутренние направления были конкурентоспособны, и люди наряду с отдыхом за границей с удовольствием выбирали отдых в своей стране тоже. Поэтому я точно никогда не буду вносить предложений, которые были бы связаны с какими-то ограничениями для наших граждан. Любые ограничения вводились – надеюсь, что дальше ситуация будет нормализовываться, хотя пока довольно сложно – исходя из обеспечения безопасности и здоровья наших граждан», — подчеркнула глава Ростуризма.

Оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом с 15 апреля ограничил авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в этих странах. Туроператорам была запрещена организация чартерных программ и продажа турпутевок. Рейсы в Турцию в полном объеме были возобновлены 22 июня. Авиасообщение с Танзанией до сих пор не восстановлено.