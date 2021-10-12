«В Шарм-эль-Шейх вылеты на самолетах Boeing 767-300 ER запланированы из Астрахани, Барнаула, Владивостока, Жуковского, Краснодара, Махачкалы, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга и Томска. В Хургаду перевозчик планирует летать из Махачкалы и Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба перевозчика.

По ее данным, в ноябре авиакомпания расширит программу полетов в курортные города Египта из регионов. В расписании появятся рейсы в Шарм-эль-Шейх из Архангельска и Сургута. На курорты Хургады AZUR air планирует доставлять пассажиров из Архангельска, Новокузнецка, Сургута, Томска и Хабаровска.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

AZUR air –один из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Парк состоит из воздушных судов Boeing 777-300, Boeing 767-300, Boeing 757-200, Boeing 737-900 и Boeing 737-800.