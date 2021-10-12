«Я считаю, что у нас большой дисбаланс. Миллионы российских туристов ездят в Турцию и менее 100 тыс. турецких граждан в предыдущие годы приезжало на отдых в Россию. Я считаю, что сейчас самое время для того, чтобы перезапускать туризм между нашими странами и делать все возможное, чтобы у нас интенсифицировались контакты в части привлечения турецких инвесторов. Мы хотим усилить работу, чтобы презентовать турецким инвесторам наш потенциал, чтобы гостиницы строились, туристическая инфраструктура. И мы, конечно, хотим, чтобы турецкие туристы с удовольствием приезжали в нашу прекрасную страну», — сказала она, выступая в Анталье на конференции для турагентств в рамках проведения ежегодной премии Starway, организуемой туроператором Сoral Travel.

Она сообщила, что в ходе поездки в Турцию обсудит перезапуск двусторонних отношений в туризме между двумя странами с министром культуры и туризма Турции Мехметом Эрсоем.

«Мы завтра планируем подписать большую программу с господином Эрсоем, это план совместных действий. Вы знаете, что между правительствами наших стран действует соглашение. А эта программа совместных действий будет как некий план реализации этого соглашения в части именно туризма», — добавила глава Ростуризма.

Догузова напомнила, что Турция входит в число 52 стран, граждане которых получат возможность въезжать в Россию по электронной визе, которая, как она надеется, заработает в ближайшее время. «Еще раз подчеркну, что наши страны связывают тесные давние культурные и исторические связи. И, конечно, мне грустно, что так мало турецких граждан приезжает в нашу страну», — подчеркнула она.

В 2019 году Турцию посетили рекордные 7 млн российских туристов.