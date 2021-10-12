«Конечно, хотим увеличить доходы нашей страны от въездного турпотока. У нас здесь тоже большие амбициозные планы. В доковидный 2019 год экспорт туристических услуг – это деньги, которые иностранные туристы потратили в нашей стране – составил 11 млрд долларов США, и мы хотим в горизонте 10 лет удвоить эту сумму до 22 млрд долларов США», — сказала она, выступая в Анталье на конференции для турагентств в рамках проведения ежегодной премии Starway, организуемой туроператором Сoral Travel.

И напомнила, что Россия сейчас открыта для туристов из 70 стран: с ними возобновлено регулярное авиасообщение, и туристы из этих стран могут оформить туристические визы и приехать с целью отдыха и досуга. Причем для въезда им нужен лишь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, и никакие другие процедуры проходить не нужно.

«Конечно, мы помним про режим электронной визы, который должен был заработать с начала этого года для граждан 52 стран, но, к сожалению, был отложен из-за ковида. Рассчитываем, что все же электронная виза будет запущен в ближайшее время. Она будет оформляться удобно, быстро, полностью онлайн, с возможностью однократного въезда сроком до 16 дней. Что касается обычной въездной визы, мы здесь с министерством иностранных дел работаем над либерализацией визового режима», — подчеркнула она.

Догузова напомнила, что в рамках этой работы было принято очень важное решение: теперь обычную российскую туристическую визу можно получить сроком до полгода с возможностью многократного въезда. «Суммарно можно находиться на территории России до 90 дней. Раньше виза была однократной с возможностью въезда сроком до 30 дней. Это небольшой, но очень важный шаг в части либерализации визового режима и визового законодательства. И мы здесь не будем останавливаться, продолжим в этом направлении работать», — подчеркнула она.

Россию в 2019 году посетили 5 млн иностранных граждан с целью туризма, это на 20% больше, чем годом ранее.