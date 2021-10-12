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«Мы сегодня очень плотно поработали с турецкими коллегами в рамках подгруппы по безопасности – господином Алпасланом, замминистра культуры и туризма Турецкой Республики. Очень откровенно обсудили все наши предложения. Очень много турецкие коллеги сделали за эти годы в части обсуждения безопасности, подгруппа работает. Но в вопросах безопасности и безопасного отдыха сложно переборщить. Здесь никогда не надо останавливаться на достигнутом, все время совершенствовать и законодательство, и контроль и надзор в этой сфере», — сказала она, выступая в Анталье на конференции для турагентств в рамках проведения ежегодной премии Starway, организуемой туроператором Сoral Travel.

По словам Догузовой, на встрече по инициативе российской стороны обсуждались три направления обеспечения безопасности. «Первое – это дорожно-транспортные происшествия. В первую очередь, это касается туристических автобусов. Мы с коллегами поделились нашими идеями, предложениями в этой части. В частности, мы видим тут необходимость ужесточения контроля со стороны принимающей стороны с тем, чтобы туристы, например, в обязательном порядке пристегивались. Мы видим, что часто летальные случаи происходят, потому что туристы не пристегнуты», — рассказала глава Ростуризма.

Второй блок, по ее словам, касался происшествий на территории гостиниц, в зонах бассейнов. «Еще раз подчеркну: очень многое коллеги сделали за эти годы, я констатирую очень позитивную динамику в части обеспечения безопасности. Но хотим, чтобы это было на еще более высоком уровне — не просто минимизировать несчастные случаи на турецких курортах, но вообще свести к нулю. Чтобы безопасности наших туристов вообще ничего не угрожало. Мы хотим усилить работу в части навигации предупредительной, в том числе на русском языке. Жестче контролировать работу спасателей у бассейнов и много других вопросов, которые мы проговорили», — подчеркнула Догузова.

Она также обсудила меры по предотвращению коронавируса, рассказав, что, хотя турецкие отельеры проделали большую работу в плане обеспечения безопасности постояльцев, проблемы есть. По словам Догузовой, в Ростуризм сотнями поступают обращения туристов, заболевших коронавирусом на отдыхе в Турции.

«Турецкие коллеги обещали, что, если люди болеют ковидом, то все расходы за счет турецкой стороны, но есть случаи, когда гостиницы пытаются взять с туристов деньги. И много других разных случаев, мы их подробно обсудили. Еще раз подчеркну, что задача Ростуризма – сделать так, чтобы туристы чувствовали себя как можно комфортнее на отдыхе независимо от того, где они проводят свой отпуск», — добавила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что это ее первый выезд за границу за полтора года и неслучайно, что поездка – именно в Турцию. «Понятно, что это главный выездной рынок на сегодня, больше всего российских туристов путешествуют именно в Турцию. Безопасность туристов – абсолютный приоритет правительства РФ, Ростуризма, причем не важно, где отдыхают наши граждане, за рубежом или внутри страны. Мы хотим делать все, чтобы максимально были права наших туристов соблюдены, и они чувствовали себя в полной безопасности. Это наше главное желание и наш фокус», — добавила Догузова.