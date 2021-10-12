«Несмотря на то, что турбизнес считает программу кешбэка актуальной и стимулирующей спрос на турпоездки, а региональные администрации и туристические ассоциации рассчитывают на продление кешбэка на 2022 год, у нас есть информация, что в правительстве эту программу признали недостаточно эффективной, стимулирующей лишь повышение цен на гостиничные услуги, поэтому над ней нависла угроза закрытия», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она отметила, что РСТ обратился с письмом к премьер-министру РФ, в котором пояснил, что кешбэк и подорожание гостиниц можно увязать, только если программа реализуется в высокий туристический сезон, когда объекты размещения и без того в основном загружены. Программа эффективна именно в период межсезонья, когда рост цен на услуги большинства гостиниц и санаториев маловероятен из-за большого количества свободных номеров и высокой конкуренции за потребителя.

В РСТ предлагают продолжить финансирование программы туристского кэшбэка, сфокусировав продажи туров на периоды со второй декады января по апрель и с октября по декабрь, а для стимулирования ранних продаж разрешить реализацию туров с кэшбэком на низкий сезон 2022 года. Для речных круизов график продаж по программе может быть скорректирован с учетом сроков навигации.

Как подчеркнули в союзе туриндустрии, также распродажа туров с кешбэком способствует снижению сезонных колебаний спроса на поездки и помогает в решении проблемы недобросовестной конкуренции между легально работающими гостиницами и частным сектором, работающим в серой зоне.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России, созданная Ростуризмом, стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Всего с начала 2021 года россияне купили путешествий по своей стране на 34 млрд рублей и получили возвратов на 6,7 млрд рублей.