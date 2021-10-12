"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона 13 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в центральных, южных и западных районах очень сильные дожди; усиление юго-западного с переходом 14 октября на северо-западный ветер 17-22 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов отложить походы в горы и лес, рыбалку, на улице держаться подальше от ветхих строений и не парковать автомобили под деревьями.