«Реакция турбизнеса на введение ограничений в регионах из-за роста числа заболевших коронавирусом – растерянность: компании пока не понимают, чего ждать и как действовать дальше. Например, в Псковской области, где требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест вводится с 1 ноября, ситуация складывается особенно неприятная. По информации одной из туркомпаний, практически все клиенты просят отменить уже сделанные брони, аннулируется большое число школьных групп», — рассказала она.

Кроме того, по ее словам, отели региона обязали высылать еженедельные отчеты о вакцинации и здоровье сотрудников, количестве гостей и т.д. «Для отельеров это большой дополнительный объем работы и они ожидают, что туристы будут выбирать частный сектор, где от них ничего не требуют», — подчеркнула она.

В то же время, по словам Тюриной, в Татарстане, где 11 октября ввели QR-коды для посещения массовых культурных и спортивных мероприятий и предприятий общепита, аннуляций туров пока нет. «Правда, как говорят туроператоры, и времени прошло мало, для реакции туристов нужна хотя бы неделя. Такая же реакция и на ограничения в Башкортостане – турфирмы аннуляций пока не заметили и надеются, что локдаун не будет таким жестким, как год назад», — добавила она.

Она добавила, что во всех трех регионах бронирования туров на ноябрьские праздники и новогодние каникулы были очень активными.