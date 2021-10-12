"Возрождение ВДНХ — масштабная программа, основополагающее направление которой — реставрация архитектурных памятников. За минувшие семь лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий", — сказала Сергунина, ее слова привели во вторник в пресс-службе ВДНХ.

В выставочном павильоне №1 "Центральный" обнаружили горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!", который считался утерянным 40 лет.

Фото: ВДНХ

Там же нашли картину, созданную в 1950-х годах коллективом под руководством Александра Герасимова, "Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года".

Фото: ВДНХ

В павильоне №34 "Космос" обнаружен первоначальный архитектурный декор, в том числе около трех десятков гербов союзных республик и отраслей в основании купола строения. Еще одним украшением «Космоса» стала восстановленная люстра-звезда. Она появилась здесь в 1954 году, когда павильон реконструировали к послевоенному открытию Выставки. В качестве композиционного центра люстры была использована звезда весом около тонны, украшавшая одну из башен Кремля с 1935 по 1937 год. Уникальную конструкцию восстановили по историческим проектным чертежам.

Фото: ВДНХ

Сразу в нескольких павильонах нашли редкие кинокадры 1950-1980-х годов, рассказывающие о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства. Сейчас они хранятся в музее ВДНХ.

Реставрация ВДНХ началась в 2014 году. Общая площадь выставки составляет 325 га, на них располагается 49 объектов культурного наследия, в том числе — исторические павильоны и фонтаны.