"В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 человек допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

Это касается и посещения организаций, в том числе — фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров.

Также допускается предъявление справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев.

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).

По данным оперштаба региона, на утро 12 октября в регионе зарегистрировано 178 случаев коронавируса, общее число за все время наблюдения — 65 тыс. 651, скончались еще 13 пациентов (всего в регионе от коронавируса умерли 3 тыс. 140 человек). В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 тыс. 483 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 2 млн 591 тыс. 229 тестов на коронавирус.