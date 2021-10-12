«Для въезда в страну путешественникам необходимо предъявить медицинскую справку на русском и английском языке об отсутствии COVID-19. Тест должен быть сделан методом ПЦР и действителен в течение 72 часов до времени прибытия в Венесуэлу», — сообщается на сайте туроператора Pegas Touristik.

Как отмечается на сайте, по прилету всем путешественникам необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту, его стоимость $60, оплата только наличными.

Власти Венесуэлы принимают туристов, привитых российским «Спутник V».

Туристам без прививки также нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке. Справку с отрицательным результатом теста нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, без нее не пустят на борт. Кроме того, в аэропорту можно сдать экспресс-тест. Желательно оформить страховку, покрывающую лечение от коронавируса. Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин, а также пройти курс лечения по страховке или за свой счет.

Перед полетом всем туристам необходимо зарегистрироваться на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить персональный QR-код, который необходимо распечатать и предъявить при въезде в страну.

Венесуэла и РФ запустили регулярное авиасообщение в начале мая, прямые рейсы между Москвой и Каракасом выполняла авиакомпания Conviasa раз в две недели. Кроме того, туроператор Pegas Touristik выполняет полетную программу из Москвы на рейсах Pegas Fly на венесуэльский остров Маргарита.