Полеты будут выполняться на самолетах Airbus 320 вместимостью 180 пассажиров.

Оба направления станут еженедельными. Рейсы в Стамбул будут выполняться по пятницам, в Ташкент — по понедельникам.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Основной базовый аэропорт — московское "Домодедово". Компания эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь Superjet 100 и два Boeing-777. Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" Red Wings контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.