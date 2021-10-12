Капитальный ремонт пути в Среднем и Малом петлевых тоннелях в районе станции "Индюк" на участке Армавир — Белореченская — Туапсе продлится до 7 декабря текущего года.

Отмечается, что на время проведения ремонтных работ изменится расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения, курсирующих на данном участке. Они будут перенаправлены на участок Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе.

Временно выведены из расписания дневные поезда "Ласточка" N811/812 Кавказская — Имеретинский курорт, N813/814 Майкоп — Адлер, N829/830 Адлер — Анапа, N821/822 Краснодар — Имеретинский Курорт, а "Ласточка" N807/808 Ростов — Имеретинский Курорт будет ходить по сокращенному маршруту Ростов — Краснодар-1.

В рамках проведения капитального ремонта планируется демонтировать рельсы и железобетонные шпалы, выровнять основание тоннеля, выполнить укладку пути по технологии LVT (Low Vibration Track), которая позволит снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля. Новые пути будут уложены в обоих тоннелях общей протяженностью 525 метров, а также на открытых участках между Большим и Малым, Малым и Средним петлевыми тоннелями.

Проведение работ позволит повысить уровень комфорта пассажиров, так как будет обеспечена плавность хода, отмечает СКЖД. Впервые в России технология укладки пути LVT использована в преддверии зимней Олимпиады в Сочи в ходе реконструкции двух тоннелей на перегоне Сочи — Мацеста. Затем укладка такого пути была выполнена при проведении капремонта Гойтхского, Хадыженского, Лысогорского и Большого петлевого тоннелей в Краснодарском крае.

Средний и Малый петлевые тоннели были введены в эксплуатацию в 1910-1914 годах.