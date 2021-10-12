"По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — сказано в сообщении.

Мера пресечения для подозреваемого еще не избрана, он задержан. Известно, что нарушитель — гражданин одной из республик Средней Азии, который должен был вылететь из Хабаровска в Якутию. Однако вылет откладывался и это возмутило мужчину, который был на этот момент сильно пьян. Тогда он решил отомстить перевозчику за задержку.

"В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация о том, что в аэропорту города Хабаровска, в самолете авиакомпании "Якутия", готовящемуся к вылету, находится гражданин, сообщивший, о якобы существующей угрозе на борту самолета", — говорится в релизе.

Из самолета незамедлительно были эвакуированы все пассажиры. Судно было осмотрено, но опасных предметов не обнаружено. Борт вылетел к месту назначения, а подозреваемого сняли с рейса и задержали.