Как сообщает сайт правительства России, об этом глава региона сказал в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Поручение построить новое здание для галереи было дано в апреле этого года на первом заседании оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми.

"Правительством края была разработана проектная документация нового музейного комплекса, получено положительное заключение госэкспертизы, подготовлен земельный участок для строительства, есть готовность софинансировать строительство из бюджета субъекта. Но для скорейшего возобновления богослужений в Спасо-Преображенском соборе необходимо организовать пространство для временного размещения галереи", — отметил Чернышенко.

В свою очередь губернатор, как сказано в сообщении, заверил вице-премьера, что здание под временное размещение галереи уже определено и работы по переезду начнутся в ближайшее время.

Пермская художественная галерея — старейший художественный музей на Урале. Официальное открытие галереи состоялось 7 ноября 1922 года. Сегодня собрание галереи насчитывает более 51 тыс. единиц хранения. Ежегодно здесь проводится более 20 выставок, свыше 1600 экскурсий, культурных мероприятий. Посещаемость галереи составляет более 129 тыс. человек в год.