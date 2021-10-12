"С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — написал Коновалов.

Кроме того, несовершеннолетние могут посещать перечисленные организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из сертификатов. В остальном режим ограничений остается без изменений и продлевается до 14 ноября.

В свою очередь, пресс-служба правительства республики сообщила, что по решению регионального оперштаба, с учетом эпидобстановки, позиции прокуратуры республики и управления Роспотребнадзора в постановление правительства Хакасии о действующем режиме санэпидправил внесены изменения.

По последним данным, всего в Хакасии зафиксировано 40 тыс. 288 случаев COVID-19, выздоровели 35 тыс. 200 человек, умерли — 1 тыс. 168.