«Комитет по туризму города Москвы совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выпустили лимитированную серию карты «Тройка». Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри «кольца» Московского метрополитена с 12 октября. Карта выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, дизайн карты посвящен Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября, начиная с 1979 года. На карте есть QR-код, просканировав который москвичи и туристы могут попасть на официальный туристический портал города Москвы Discovermoscow.com.