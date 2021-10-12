"За счет курортного сбора мы смогли реконструировать и благоустроить порядка 50 объектов в городах-курортах края. За все время проведения эксперимента в бюджет края поступило порядка 831 млн рублей", — сказал Реут журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил перевести курортный сбор из экспериментальной фазы на постоянную основу, поскольку власти региона получают позитивные отклики гостей региона после обновления городов-курортов.

За годы участия края в эксперименте в городах-курортах Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске благоустроены десятки объектов. В частности, обновлены мемориальный комплекс "Журавли" Кисловодске, Верхний парк в Ессентуках, грязелечебница Железноводска. Также в Кисловодске благоустроены скверы у двух памятников на Курортном бульваре и пешеходная зона в центральной части города. В Железноводске обновлен один из терренкуров, ведущий к Курортному парку, благоустроена Нижняя каскадная лестница.

В городе-курорте также обновлен комплекс Верхних минеральных ванн, а в Пятигорске — парк "Цветник" и ограждения "визитной карточки" города — озера "Провал". Кроме того, отремонтировали и реконструировали несколько фонтанов.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Мероприятия по развитию курортов и туризма ведутся в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".