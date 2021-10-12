"Поскольку наша область расположена на островах, авиатранспорт является для региона жизненной необходимостью. Как только льготные авиабилеты закончились, сахалинцы проявили большую активность, в том числе в социальных сетях аккаунтов губернатора и правительства. И здесь важно было немедленно среагировать. Результат налицо, федеральные органы власти нас услышали", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

По данным пресс-службы, глава региона обратился в правительство РФ с предложением возобновить субсидирование авиабилетов для дальневосточников. Правительство РФ приняло решение выделить дополнительное финансирование на действие программы по субсидированию авиаперелетов жителей Дальневосточного федерального округа в размере 490 млн рублей.

Пресс-служба напоминает, что в конце сентября авиакомпания "Аэрофлот" прекратила продажу субсидируемых билетов для жителей, постоянно проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, на рейсы до западных регионов страны. "По сообщению пресс-службы авиакомпании, причиной стало израсходование выделенной субсидии из федерального бюджета. Первоначально предполагалось, что средств хватит на субсидирование продажи авиабилетов до конца осени 2021 года, однако из-за высокого спроса квота была израсходована раньше планового срока", — сообщает пресс-служба.

Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства РФ от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа, имеющих постоянную регистрацию в регионе.

Как сообщалось, по данным Росавиации, ранее в этом году на субсидирование перелетов жителей ДФО государство выделило 5 млрд руб., за счет этих средств приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тыс. человек. Еще 4 млрд руб. направлялось на перевозки с Дальнего Востока отдельных категорий граждан: до 23 лет и старше 55 лет (мужчин — старше 60), инвалидов и сопровождающих лиц, многодетных семей.