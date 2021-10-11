"На ближайшем заседании Мособлдумы (14 октября — ИФ) планируется рассмотреть законопроект, которым предлагается добавить сельский туризм в перечень приоритетных направлений развития туризма в Московской области — это позволит предоставлять сфере меры господдержки", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Подмосковье около 50 фермеров готовы предоставлять услуги в сфере сельского туризма.

Сейчас к приоритетным видам в регионе относится социальный, детский и самодеятельный туризм.

Президент России в июле подписал федеральный закон, которым вводится понятие "сельский туризм". Он подразумевает собой посещение сельской местности в целях отдыха, приобщение к традиционному укладу жизни, участие в сельхозработах с возможностью получения услуг по временному размещению, досугу, экскурсиям.

Развитие сельского туризма отнесено к основным направлениям государственной поддержки в сфере сельского хозяйства.