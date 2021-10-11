"Предлагаю зафиксировать, что продлеваем до 1 декабря 2021 года. С пятницы — основные меры, с понедельника — школьные каникулы", — сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в понедельник вечером.

Власти решили на неделю раньше начать школьные каникулы — с 18 октября, чтобы, по словам губернатора, разобщить коллективы. Они продлятся три недели. Временно закрывают кружки и секции, запрещают присутствие родителей на утренниках в детсадах и школах. Работать с детьми смогут только привившиеся от коронавируса либо со справкой об отсутствии заболевания или наличии антител.

Такие же документы теперь понадобятся тем, кто захочет посетить рестораны, салоны красоты, бассейны, кинотеатры, музеи и другие досуговые учреждения. "То есть всю общественную зону делаем COVID-free, то есть три вида документа (будут приниматься — ИФ). Долго не хотелось эту меру вводить", — отметил глава города.

Также работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, за исключением привитых работников сфер здравоохранения и образования. Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% коллектива, должны раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Ранее были запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Отели принимают постояльцев только со справками.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден в регионе у 33 тыс. человек, около 1,2 тыс. пациентов умерли, прививку сделали 144 тыс. жителей. В последние дни фиксируются рекордные показатели прироста — около 450 новых заболевших в сутки.