Соглашение о строительстве объекта подписали в понедельник вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Сочи Алексей Копайгородский и генеральный директор АО "Лотте Рус" Тэ Хон Ким.

"Lotte Hotel Sochi" станет пятым отелем, работающим под брендом Lotte в России, и разместится в центральной части курорта. Проектом предусмотрено строительство комплекса на 310 номеров с открытыми бассейнами, рестораном и лобби-баром, салоном красоты, конгресс-центром для проведения мероприятий и паркингом.

"Реализация проекта позволит в большей мере удовлетворить растущие потребности туристов в комфортном отдыхе, создаст здоровую конкуренцию, и стимул для развития гостиничного бизнеса, а также будет способствовать формированию позитивного имиджа Сочи и Краснодарского края в целом", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

Он отметил, что в настоящее время в регионе ведется строительство 64 объектов туризма на общую сумму более 123 млрд рублей, это позволит создать свыше 11 тыс. рабочих мест.

В администрации региона "Интерфаксу" не уточнили объем инвестиций в проект Lotte, отметив, что в настоящее время идет его проработка и детализация.

Lotte Group — крупный корейский конгломерат, объединяющий более 60 компаний различной направленности. В группу в частности, входят Lotte Shopping (ритейл), Lotte Real Estate (девелопмент), Lotte Ice Cream (производство продуктов питания), Lotte Hotels & Resorts (сеть отелей), Lotte Chilsung (напитки), Lotte Confectionery (кондитерские изделия).

В РФ под брендом Lotte работают гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Владивостоке.