"Наш регион располагает к развитию экологического и сельского туризма. У нас очень разные территории — есть и горный ландшафт, и степной ландшафт. Мы прорабатываем на следующий год запуск и создание экологической тропы "17 вершин Кавказских Минеральных Вод", — сказал Реут журналистам в понедельник.

На территории курортной агломерации Кавказские Минеральные Воды находятся 17 гор-лакколитов, самые высокие из них — Бештау (высота около 1,4 тыс. метров) и Джуца (около 1,2 тыс. метров).

Ожидается, что такой маршрут заинтересует туристов разных возрастных групп.

"В последнее время мы видим, что к нам приезжают не только на оздоровление, но также и более молодые туристы из дальних регионов России, чтобы пройти по определенным маршрутам. В формате экологического туризма мы шагаем в ногу со временем и продолжаем развитие этого направления", — подчеркнул глава министерства.

Мероприятия по развитию экологического туризма ведутся в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".