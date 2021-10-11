В частности, вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес будет осуществляться только при предъявлении документа о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или трехдневного отрицательного ПЦР-теста.

Все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода.

"Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа", — говорится в сообщении.

Работники транспорта, в том числе такси, а также социальные работники смогут работать только с документом о вакцинации, подтверждением о COVID-19, перенесенном в течение последних шести месяцев, или с трехдневным отрицательным результатом ПЦР-теста.

Кроме того, массовые мероприятия сокращены по численности участников: в "красной" зоне региона — до 300 человек, в "желтой" — до 500, в "зеленой" — до 1000.

В "желтой" зоне ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита смогут работать при заполняемости до 75%.