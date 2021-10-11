В марте директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов сообщал, что "Международный аэропорт Сочи" по итогам текущего года планирует увеличить пассажиропоток до рекордных 9,5 млн человек на фоне значительной популяризации курорта. Он отмечал, что Сочи становится всесезонным курортом.

В сообщении отмечается, что в середине августа аэропорт обслужил первого в своей истории 7-миллионного пассажира, через месяц показатель пассажиропотока превысил 9 млн человек. "По прогнозам, аэропорт может обслужить более 10 млн пассажиров по итогам года", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, к 2025 году аэропорт планирует построить новый терминал международных авиалиний, увеличив общую пропускную способность до 15 млн пассажиров в год.

"Международный аэропорт Сочи" вместе с аэропортами Краснодара, Анапы входит в группу "Аэродинамика". Как сообщалось, в 2020 году аэропорт "Сочи" сократил пассажиропоток на 4%, до 6,52 млн человек.