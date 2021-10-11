"Последняя яркая индивидуальная находка из раскопа в центре Пскова — княжеская вислая печать с благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Относится к концу XI — началу XII века", — говорится в сообщении.

По предположению археологов, судя по упоминанию имени Михаил (крестильное имя), печать могла принадлежать или князю Олегу Святославовичу, или князю Святополку Изяславовичу, оба — внуки Ярослава Мудрого.

Как сообщалось, археологи ведут работы недалеко от Псковского кремля, рядом с бывшим кинотеатром "Октябрь", где когда-то находился Княжий двор, Государев двор, а с XVIII века — Пушечный.