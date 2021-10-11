Теперь полеты по этому маршруту авиакомпания будет выполнять по четвергам и воскресеньям.

Отмечается, что прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Минск также выполняет белорусская авиакомпания Belavia. С новым рейсом в расписании частота полетов по направлению увеличится в общей сложности до четырех раз в неделю.

"За 9 месяцев 2021 года на рейсах из Ростова-на-Дону в Минск обслужено 11,8 тыс. пассажиров, что в 2,2 раза больше, чем в 2020 году и на треть меньше, чем в допандемийном 2019 году", — говорится в сообщении.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (-2% г/г), став по этому показателю 11-й среди других авиакомпаний РФ. В 2021 году "Азимут" планирует увеличить перевозку пассажиров в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 1,9 млн человек.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут". По итогам первого полугодия 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 1,208 млн человек, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, однако на 18,3% меньше, чем в январе-июне 2019 года.