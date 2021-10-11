"В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата о вакцинации и документ удостоверяющий личность.

В пресс-службе администрации региона "Интерфаксу" уточнили, что новое ограничение носит рекомендательный характер. "Без кода пока будут пускать в кафе", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба не уточнила, когда именно будет введена новая система посещения точек общепита.

В Липецкой области полный цикл вакцинации прошли более 401 тыс. человек.