"Мы планировали начать пассажирское сообщение с Абхазией в июне этого года, но из-за ограничений в связи с пандемией нам не удалось это сделать. Сегодня мы осуществили первый тестовый рейс от порта Сочи в порт Сухум, а с 1 мая по 1 октября 2022 года планируем осуществлять регулярные рейсы", — сообщил журналистам в Сухумском порту руководитель компании "Водоходъ экспресс" Михаил Антошин.

По его словам, скоростной катамаран вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла.

"Наша компания была основана в марте 2021 года, мы взяли два теплохода, это суда на подводных крыльях типа кометы и катамаран" Грифон". Первоначально решали задачу связать Новороссийск, Геленджик и Сочи скоростным флотом, — сказал Антошин.

По его мнению, возобновление морского сообщения с Абхазией стало следующим этапом деятельности компании.

"Сегодняшний рейс показал, что мы за три часа 15 минут можем делать один рейс. Согласно этому, на следующий год мы будем планировать один кругорейс, утром теплоход будет выходить из порта Сочи, приходить сюда, в порт Сухума, ориентировочно к 11 часам. Соответственно, где-то в 15 часов будет выходить из порта Сухум и возвращаться в Сочи", — сказал он.

Антошин также сообщил, что ориентировочно, стоимость билета по маршруту будет составляет около 3 тыс. рублей.

Все таможенные процедуры будут происходить в порту Сочи непосредственно перед отправлением судна, сказал Антошин.

Генеральный директор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба в свою очередь сообщил журналистам, что абхазская сторона также организовала в Сухуме зону пограничного и таможенного контроля.

"Мы открыли терминал, где будет осуществляться контроль пассажиров и их грузов", — отметил Ардзинба.

Билеты на теплоход будут продаваться в кассе Сочинского порта, а также на сайте "Водоходъ Экспресс", а также в кассах Сухумского морского порта, начиная с первой декады будущего года — сказал Ардзинба.