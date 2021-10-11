«Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан. В этой связи мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России», — цитирует пресс-служба Чернышенко.

По его словам, поручение должно быть выполнено до конца октября текущего года. Предполагается, что стандарты безопасности туризма будут включены в программу национальной стандартизации на 2022 год.

Чернышенко также отметил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России.