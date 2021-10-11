"Так, обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше; работники медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений; работники организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства; сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие", — говорится в сообщении.

В этот список также попали работники в сфере услуг (торговля, парикмахерские, бани, спортучреждения, бытовые услуги, общественное питание; банки, почта, транспорт, такси, услуги сотовой связи, ЖКХ и энергетики, музеи, театры, кино, концертные и выставочные залы, библиотеки, досуговые и развлекательные центры, детские лагеря, туризм, СМИ, аптеки, ветеринарные клиники, гостиницы, автосервисы, доставка и др.), студенты, направляемые для прохождения производственной практики за пределы образовательной организации.

Отмечается, что руководители организаций до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом.

Те, кто не получил первый компонент вакцины, подлежат отстранению от работы с 9 ноября, а с 7 декабря — не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Обязательная вакцинация не распространяется на лиц с документально оформленными противопоказаниями к вакцинации. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние 6 месяцев.

Министерством здравоохранения Татарстан будут приняты дополнительные меры по организации вакцинации на дому для лиц старше 60 лет.