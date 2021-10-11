"В прошлом месяце мы выполнили 7 тыс. 049 рейсов, из которых 4 тыс. 767 рейсов были внутри страны, 866 — международных и 1 тыс. 416 рейсов — в страны СНГ", — говорится в сообщении.

По итогам девяти месяцев авиакомпания перевезла 7,19 млн пассажиров, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее и на 2,8% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.