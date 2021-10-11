Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова, туристический поток в регион бьет рекорды: за 9 месяцев текущего года он вырос на четверть к допандемийному показателю, составив 8,3 млн человек.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Аэропорт в настоящее время обслуживает только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Пассажиропоток крымского авиаузла в 2020 году снизился к уровню 2019 года почти на 10% — до 4,63 млн человек.