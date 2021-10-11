«У нас есть страны, которые уже признали вакцину «Спутник V», и это главное, чтобы россияне начали прибывать в европейские страны. Здорово, что Словения, Греция, Кипр, Сан-Марино начали признавать российскую вакцину. И то же самое касается Египта и Турции. Это значит, что у нас уже достаточно широкий выбор дестинаций. Это не все направления, куда туристы хотят поехать, но мы видим, что глобальная туристическая отрасль начинает снова открываться. Тут не только медицинские, но и политические проблемы, они находятся за пределами нашего влияния», — сказал он, выступая на туристической выставке Online Travel Mart.

Дженкинс подчеркнул, что необходимо запастись терпением и дождаться постепенного открытия всех направлений, которое произойдет через какое-то время.

«Конечно, в том, что касается въездного туризма, есть национальные интересы, но сейчас в мире не так много знаний о российских вакцинах, не все знают том, что у России есть большой опыт в разработке вакцин, много лет Россия этим занимается. Нет никаких причин, почему российская вакцина не должна признаваться. Я думаю, нам нужно запастись терпением и ждать. Мы в туризме уже ждем 18 месяцев, постепенно отрасль возрождается, она будет медленно перезапускаться снова», — подчеркнул он.

Дженкинс напомнил, что за последние полтора года рухнула вся глобальная отрасль туризма, был очень большой спад. «Но интересный момент заключается в том, что все, кто планировал путешествовать в 2020 и 2021 годах, у них есть накопленный спрос. Они собираются отправиться в поездки в 2022 году. Мы видим очень много отложенного, накопленного спроса. Все члены нашей ассоциации остались в бизнесе, и они с оптимизмом смотрят в следующий год. Конечно, объемы не вернутся к уровню 2019 года, но все будет лучше, чем в 2021 году», — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас нет уверенности в полном восстановлении туризма после пандемии. «Экономика обслуживания туристов была в зимней спячке на протяжении последних месяцев. Мы не уверены, сможет ли она полностью восстановиться, это невозможно предсказать точно. Все зависит от мер безопасности, связанных с Covid-19. Но вполне возможно, что все вернется к уровню 2019 года. Я думаю, что ситуация с пандемией улучшится через год или два. И все будет идти по направлению к устойчивому развитию. Все члены нашей ассоциации пытаются уменьшить углеродный след, работают над этой программой. Это одна из самых очевидных крупных тенденций международного туризма», — подытожил он.

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