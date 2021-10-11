Ранее пользователь сайта губернатора попросила прояснить ситуацию с посещением нового мемориала "Александр Невский с дружиной" в Самолве. "Как выяснилось, чтобы увидеть новый мемориальный комплекс в деревне Самолва Гдовского района, необходимо оформить пропуск. Срок изготовления пропуска — 15 дней! При заполнении анкеты необходимо указывать дату посещения, но как можно это запланировать? А если плохая погода, или кто-то заболел, или просто другие дела? Тогда для кого этот памятник?" — задается вопросом женщина.

И.о. председателя комитета по туризму в ответ сообщила, что на данный момент прорабатывается вопрос об исключении деревни Самолва, включая территорию мемориального комплекса, из приграничной зоны, чтобы у всех желающих был свободный доступ к памятнику.

В настоящее время всем индивидуальным туристам необходимо получить пропуск перед посещением мемориала по причине его нахождения в приграничной зоне.

"При заполнении анкеты на получение пропуска вы указываете срок его действия. Для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Псковской области, указывается срок до трех лет, для иногородних — до одного года. То есть в любую дату этого периода вы можете посещать пограничную зону", — объяснила руководитель комитета.

Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в пределах муниципального района, на территории которого установлена приграничная зона, могут въезжать в приграничную зону по документам, удостоверяющим личность.

Как сообщалось, 13 сентября состоялась торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина на берегу Чудского озера в Псковской области. Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения князя.