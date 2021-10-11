И.о. председателя комитета по туризму в ответ сообщила, что на данный момент прорабатывается вопрос об исключении деревни Самолва, включая территорию мемориального комплекса, из приграничной зоны, чтобы у всех желающих был свободный доступ к памятнику.
В настоящее время всем индивидуальным туристам необходимо получить пропуск перед посещением мемориала по причине его нахождения в приграничной зоне.
"При заполнении анкеты на получение пропуска вы указываете срок его действия. Для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Псковской области, указывается срок до трех лет, для иногородних — до одного года. То есть в любую дату этого периода вы можете посещать пограничную зону", — объяснила руководитель комитета.
Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в пределах муниципального района, на территории которого установлена приграничная зона, могут въезжать в приграничную зону по документам, удостоверяющим личность.
Как сообщалось, 13 сентября состоялась торжественная церемония открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина на берегу Чудского озера в Псковской области. Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения князя.