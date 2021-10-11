Депутаты и представители молодежного парламента посадили в саду музея-усадьбы 100 саженцев яблонь.

"Решение в честь векового юбилея музея высадить 100 яблонь приняли еще в начале года, а работы запланировали на осень — лучшее, по мнению ответственных за сохранение толстовского сада сотрудников "Ясной Поляны", время для посадки плодовых культур", — отметили в пресс-службе.

По словам директора музея-усадьбы Екатерины Толстой, сегодняшняя акция не просто высадка деревьев, это — научная реставрация сада.

"Последний раз такая реставрация проводилась в послевоенные годы. В 1939-1941 годах из-за холодных зим многие яблони погибли, а в годы войны сотрудники музея решали другие задачи. Восстанавливали сад на основе научного подхода. Сохранившиеся толстовские деревья черенковались, в питомниках выращивали саженцы, и когда посадочный материал был готов, в 1950-х годах была проведена первая научная реставрация садов", — отметила Толстая.

В наши дни яблоневые сады вновь нуждаются в восстановлении, и такую работу в музее ведут системно. Создан даже собственный питомник, и саженцы, которые высадили тульские парламентарии, как раз оттуда.

В настоящее время в музее создали коллекцию из тех сортов, которые росли при жизни Толстого и были включены в опись, составленную еще матерью писателя в начале XIX века. У каждого из членов семьи был свой любимый сорт яблок: Лев Николаевич предпочитал "Аркад желтый", его сестра Мария Николаевна любила "Титовку", Илья Львович — "Коричное".

Акция "Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений" проходит с 2007 года. За это время на территории заповедника было посажено около 5 тыс. лиственниц, берез, сосен, елей и дубов.

Государственный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальный ландшафт усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII-начала XIX вв. поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 500 тыс. человек.