«Туроператоры сообщают, что все организованные туристы, отдыхавшие в Марокко, уже вернулись в Россию, а новых после приостановки авиасообщения никто не отправлял. В Марокко было не так много российских путешественников, а те, кто были, не стали ждать вывозных рейсов и добрались домой транзитом», — пояснила она.

Как отметила Тюрина, спрос на Марокко был довольно неплохой, и направление хорошо продавалось.

Посольство РФ в Марокко 9 октября сообщило, что в связи с приостановкой прямого авиасообщения между странами авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организовали вывозные рейсы из Касабланки. Рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты российских вузов.

Ранее власти Марокко сообщили о временной остановке авиасообщения с Россией с 5 октября. При этом ограничения не касаются транзитных рейсов через третьи страны. Посольство РФ в Рабате не поясняет причины такого решения.