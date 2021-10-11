"Вход теперь будет осуществляться строго при наличии одного из трех документов: QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справка о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител", — говорится в сообщении.

Согласно указу главы Чувашии Олега Николаева, к числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся учреждения культуры, спорта, общепита, а также бани и сауны.

Учреждениям, принимающим посетителей по новым правилам, нужно скачать специализированное приложение, позволяющее считывать код.

При этом, отмечается в сообщении, "для крупных мероприятий также потребуются результаты ПЦР-тестирования".

"Вакцинация нам позволяет быть иммунизированными, а ПЦР-тест исключает то, что человек является носителем инфекции в настоящий момент. Это взаимодополняющие составляющие для проведения и обеспечения безопасности официальных публичных мероприятий", — приводятся в сообщении слова главы Чувашии.

На каких именно мероприятиях потребуется ПЦР-тест, в релизе не уточняется.