Полеты продлены до конца осенне-зимней навигации, которая завершится в марте 2022 года, и будут осуществляться на Airbus A320 два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути в среднем составит 3 часа 10 минут.

Как сообщалось, Eurowings начала выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф-Краснодар в начале июля текущего года.

Помимо Дюссельдорфа из Краснодара в настоящее время выполняются международные рейсы в Белград, Афины, Салоники, Ларнаку, Пафос, Ош, Бишкек, Ташкент, Фергану, Ереван, Гюмри, Хургаду, Каир, Баку, Анталью и Стамбул.

Группе Lufthansa принадлежат, помимо одноименной авиакомпании, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings и Brussels Airlines. В группу также входят логистические, технические и обслуживающие компании.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). В январе-августе 2021 года аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,6 раза к уровню аналогичного периода 2020 года — до 3,176 млн человек (на 4% больше, чем в доковидный период 2019 года).