В воскресенье авиаперевозчик отменил более 1 тыс. рейсов, или 28% от общего количества, согласно данным портала FlightAware, отслеживающего статистику по авиаперевозкам. Еще более 500 рейсов были отложены. Днем ранее компания отменила свыше 800 перелетов, или 24% от операций за день.

Авиаперевозчик столкнулся с проблемами в пятницу, поскольку неблагоприятные погодные условия во Флориде вынудили Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) ввести программу контроля за воздушным пространством, что привело к большому количеству отмененных рейсов, сообщил представитель Southwest, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Другие авиаперевозчики также сократили количество рейсов в течение выходных. Так, American Airlines Group Inc. отменила 63 перелета, или 2% от запланированного в воскресенье, Spirit Airlines Inc. — 32 рейса, согласно FlightAware.

Американские авиакомпании столкнулись с трудностями минувшим летом на фоне погодных условий и дефицита персонала. Между тем Southwest осуществляла больше рейсов по сравнению со многими своими конкурентами и расширила присутствие, начав осуществлять перелеты в несколько новых городов.

Теперь же авиакомпания сообщила, что сократит количество рейсов осенью, чтобы избежать сбоев при нынешнем количестве персонала.

На прошлой неделе Southwest приняла решение обязать всех своих сотрудников сделать прививки от коронавируса.

Согласно этому решению, все работники Southwest должны быть полностью вакцинированы к 8 декабря текущего года. Тем не менее исключение может быть сделано для тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам или кто не может привиться ввиду религиозных соображений.