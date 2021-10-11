Государственный оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai объявил конкурс по выбору подрядчика строительства терминала, говорится в сообщении госкомпании.

Стоимость работ не раскрывается, однако ранее сообщалось, что она может быть выше, чем во время первого конкурса (контракт с подрядчиком, выбранным на первом конкурсе, весной этого года был расторгнут из-за отсутствия своевременного госфинансирования — ИФ). После возведения в северной части аэропорта терминала площадью 14,4 тыс. кв. метров общая площадь пассажирских терминалов вырастет почти на треть.

Нового подрядчика строительства терминала планируется выбрать до середины 2022 года и сразу же начать работы.

Как сообщалось ранее, в первом конкурсе победила строительная компания Mitnija, сумма договора с ней составила 25 млн евро (без НДС). Lietuvos oro uostai поясняла, что решение о расторжении договора было принято, "поскольку финансовые вызовы в сильно затронутом пандемией авиационном секторе осложнили поиски финансирования проекта, не позволили начать его вовремя". По условиям первого конкурса ввод нового терминала в эксплуатацию планировался к концу 2022 года.

До пандемии Вильнюсский аэропорт был рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год, однако в 2019 году было обслужено около 5 млн человек. После строительства нового терминала мощности аэропорта увеличатся до 7 млн пассажиров в год.

По причине пандемии в прошлом году количество пассажиров в вильнюсском аэропорту сократилось на 74% — до 1,3 млн человек.