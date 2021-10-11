"Известно, что автобус следовал из Иркутска в санаторий "Нилова пустынь". На данный момент пять человек доставлены в больницу, одна пассажирка автобуса госпитализирована с переломом голени", — говорится в сообщении.

Следователи СК совместно с сотрудниками ГИБДД выясняют обстоятельства автоаварии. В рамках начатой проверки по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) следствием будет изучена техническая документация автобуса, проверены медицинские документы по предрейсовому осмотру водителя.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в этом ДТП.

По данным полиции, автоавария произошла на 94-м км трассы в Слюдянском районе — столкнулись автобус Hyundai County, грузовик Freightliner и автомобиль Honda Stepwgn.

На предоставленном полицией видео с регистратора в кабине автобуса видно, что столкновение машин произошло в момент обгона автомобилем грузовика на подъеме (на трассе "Байкал", соединяющей Иркутскую область с Бурятией и Забайкальским краем, есть участки с крутыми подъемами и спусками). После удара автобус съехал на обочину противоположной стороны дороги и въехал в земляной склон горы.

По предварительной информации прокуратуры, автобус перевозил 15 туристов в Тункинскую долину (Бурятия). Все они были доставлены в Слюдянскую районную больницу для обследования и при необходимости оказания медпомощи. Все туристы — граждане России.

По факту ДТП надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.