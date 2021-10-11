Сигнал о том, что на борт самолета, выполняющего рейс по маршруту Омск — Москва, требуется наряд полиции, поступил в линейный отдел полиции от диспетчера аэропорта.

"Правонарушителем оказался 28-летний житель города Москва, который, ожидая вылета в стерильной зоне аэропорта Омска, в одном из кафе употребил спиртные напитки, а затем направился на посадку своего рейса, однако ввиду нетрезвого состояния пассажиру лайнера командиром воздушного судна в перелете было отказано", — говорится в сообщении.

На видеозаписи, размещенной на сайте транспортной полиции, видно, что мужчина находился на борту самолета в белом домашнем халате.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, гражданин находился в состоянии опьянения средней степени. На него составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП РФ (появление в транспортном средстве общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).