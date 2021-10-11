"По предварительной информации, в результате автоаварии за помощью к медикам обратились четыре пассажира автобуса", — говорится в сообщении.

По уточненным данным полиции, на 94-м километре трассы в Слюдянском районе столкнулись автобус Hyundai County, грузовик Freightliner и автомобиль Honda Stepwgn.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали два пассажира автобуса.

По предварительной информации прокуратуры региона, автобус перевозил 15 туристов в Тункинскую долину (Бурятия). Все они были доставлены в Слюдянскую районную больницу для обследования и, при необходимости, — оказания медпомощи. Все туристы — граждане России.

По факту ДТП надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.