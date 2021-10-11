Рейсы будут выполняться один раз в 12 дней на самолетах 777-300ER. Вылет из Ростова-на-Дону назначен на 22:00. Прилет в международный аэропорт Пунта-Кана — в 04:00. Время указано местное для каждого аэропорта.

Этот рейс стал первым трансатлантическим рейсом для ростовского аэропорта.

Как сообщалось, Россия с 27 августа сняла ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут". По итогам первого полугодия 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 1,208 млн человек, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, однако на 18,3% меньше, чем в январе-июне 2019 года.