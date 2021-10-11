"Теперь россияне с прививкой не будут проходить обязательный 14-дневный карантин по прибытию в королевство", — говорится в сообщении.

Рейсы Иркутск — Пхукет начнутся с 4 ноября с чистотой раз в неделю по четвергам. С 20 декабря S7 откроет рейсы Иркутск — Бангкок — также раз в неделю. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолетами Airbus A-320, отмечает аэропорт.

Ранее, до введения ограничений, связанных с коронавирусом, Таиланд был самым востребованным направлением для туристов из Иркутска. Через Иркутск туда же на отдых летали жители Бурятии и Забайкалья.

Аэропорт Иркутска является базовым для двух региональных авиакомпаний: "ИрАэро" и "Ангары". На фоне COVID-19 пассажиропоток аэропорта в 2020 году сократился на 44,4% по сравнению с 2019 годом до 1,369 млн человек.