"Сейчас готовится площадка под размещение оборудования, а также котлован и каскад колодцев для системы искусственного оснежения склонов: производятся дноуглубительные работы, укрепление бортов, затем будут уложены мембраны и трубопровод", — сказано в сообщении.

Отмечается, что инвестор проекта АО "Центр инновационных технологий" для закупки оборудования австрийской фирмы Doppelmayr и производства работ взял кредит в размере 350 млн рублей.

Кроме того, оборудование — кабины с подогревом, подъёмники, оснежители, ретрак, уже поступило на объект. Однако, из-за задержки с его доставкой строительство подъёмника отложено. Чтобы приступить к работам на склоне, необходимо, чтобы вся проектная документация прошла госэкспертизу, а это длительный процесс, сообщает пресс-служба.

Тем не менее, остальные работы по обустройству площадки будущего горнолыжного курорта продолжатся, чтобы к сезону 2022-2023 первый этап был запущен.

"Работы будут вестись и осенью, и зимой — подрядчик обещает закончить все работы к зиме 2022 года", — сказал мэр города Сергей Кравчук, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, ГЛК "Хехцир" планирует занять площадь 360 га. Площадка находится в 25 км от Хабаровска на склоне горного хребта Большой Хехцир. Ранее на этом месте располагалась горнолыжная база "Спартак". Специалисты считают, что условия для строительства нового объекта там самые подходящие: уникальная природа, перепад высот в 430 метров и возможность оборудовать 22 километра спусков.

Планируется, что на "Хехцире" можно будет проводить соревнования международного уровня. Ожидается, что объект будет привлекательным для туристов и станет альтернативой другим дальневосточным горнолыжным комплексам.