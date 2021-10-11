"Да, подал заявление. Планирую жить и трудиться в городе, во благо города. Может, возьму паузу, отдохну недельку, а там посмотрим", — сказал Степиков "Интерфаксу" в понедельник.

Ожидается, что вопрос об отставке рассмотрит городской совет в понедельник.

Степикова избрали главой администрации в октябре 2019 года. До этого он работал в коммерческих структурах.

Судак — курортный год на юго-востоке Крыма с населением около 20 тыс. человек.

Очередные кадровые перестановки в правительственных структурах Крыма начались 22 сентября. Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки. Оба стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Позже Евгений Исаков уволился с поста главы Минтранса, Александр Остапенко — с поста главы Минздрава. Эдуард Селиванов освободил должность главы администрации Джанкоя.